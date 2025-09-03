Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom springt am Freitagabend hoch

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Broadcom zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,4 Prozent auf 337,85 USD.

Die Broadcom-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,4 Prozent auf 337,85 USD. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 355,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 355,95 USD. Bisher wurden via NASDAQ 13.322.997 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 355,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 5,36 Prozent Luft nach oben. Bei 134,91 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,07 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Broadcom gewährte am 05.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,70 USD je Broadcom-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

