Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom springt am Freitagabend hoch
Die Aktie von Broadcom zählt am Freitagabend zu den Gewinnern des Tages. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,4 Prozent auf 337,85 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Broadcom-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 10,4 Prozent auf 337,85 USD. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 355,95 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 355,95 USD. Bisher wurden via NASDAQ 13.322.997 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 05.09.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 355,95 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 5,36 Prozent Luft nach oben. Bei 134,91 USD fiel das Papier am 10.09.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 60,07 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,37 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.
Broadcom gewährte am 05.06.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.04.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 15,00 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,49 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.
Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,70 USD je Broadcom-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Q2-Depot der Schweizerischen Nationalbank in den USA: Tech-Aktien dominieren
Ausblick: Broadcom stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
S&P 500-Titel Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Broadcom-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Broadcom
Analysen zu Broadcom
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:06
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:06
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Buy
|Craig Hallum
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.2019
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
|22.02.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR
|12.07.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen