Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom tendiert am Dienstagabend tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 360,84 USD.

Der Broadcom-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:07 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 360,84 USD. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 356,99 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 365,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.963.860 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 374,23 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 3,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,73 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten Broadcom-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,36 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 330,00 USD je Broadcom-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Broadcom am 04.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,85 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 22,03 Prozent auf 15,95 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 USD je Aktie belaufen.

