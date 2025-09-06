Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagnachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,4 Prozent im Plus bei 349,75 USD.

Um 15:53 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,4 Prozent auf 349,75 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Broadcom-Aktie bei 351,59 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 343,33 USD. Zuletzt wechselten 2.549.643 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 355,95 USD erreichte der Titel am 05.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Am 10.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 134,91 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,43 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass Broadcom-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,37 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Broadcom 2,10 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Am 04.09.2025 hat Broadcom die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS belief sich auf 0,85 USD gegenüber -0,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent auf 15,95 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,74 USD je Aktie belaufen.

