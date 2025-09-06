Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom präsentiert sich am Abend fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Broadcom. Die Aktionäre schickten das Papier von Broadcom nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,9 Prozent auf 344,55 USD.

Um 20:08 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 344,55 USD. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 354,14 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 343,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.925.417 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Bei 355,95 USD erreichte der Titel am 05.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 134,91 USD am 10.09.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 60,84 Prozent Luft nach unten.

Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 USD.

Am 04.09.2025 lud Broadcom zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Broadcom ein EPS von -0,40 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,74 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

