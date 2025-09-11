DAX23.698 ±-0,0%ESt505.391 +0,1%Top 10 Crypto16,50 +2,5%Dow45.926 -0,4%Nas22.177 +0,6%Bitcoin99.222 +0,8%Euro1,1741 ±0,0%Öl66,88 +0,9%Gold3.648 +0,4%
Broadcom im Blick

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom macht am Abend Boden gut

12.09.25 20:24 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom macht am Abend Boden gut

Die Aktie von Broadcom gehört am Freitagabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Broadcom legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,0 Prozent auf 363,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
308,40 EUR 0,85 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie konnte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 363,08 USD. In der Spitze legte die Broadcom-Aktie bis auf 364,34 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 362,56 USD. Bisher wurden via NASDAQ 2.611.405 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 374,23 USD erreichte der Titel am 11.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,07 Prozent. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit einem Kursverlust von 61,96 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Broadcom-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,10 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,36 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 330,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Broadcom am 04.09.2025 vor. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,03 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 15,95 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 13,07 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Broadcom dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,74 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

S&P 500-Wert Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren eingebracht

AMD-Aktie mit herbem Kurssturz - Schwindet der Anschluss an NVIDIA, Broadcom & Co?

Broadcom-Aktie erklimmt neues Rekordhoch: Umsatz und Gewinn gestiegen - Kooperation mit OpenAI voraus?

