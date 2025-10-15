Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

So entwickelt sich Broadcom

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 352,83 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 15:53 Uhr 2,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 354,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 354,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 859.591 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 374,23 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 6,07 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 60,86 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 USD je Broadcom-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.

