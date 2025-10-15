Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 2,5 Prozent im Plus bei 352,83 USD.
Werte in diesem Artikel
Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 15:53 Uhr 2,5 Prozent. Kurzfristig markierte die Broadcom-Aktie bei 354,70 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 354,69 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 859.591 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Am 12.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 374,23 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 6,07 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Broadcom-Aktie derzeit noch 60,86 Prozent Luft nach unten.
Nach 2,10 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,35 USD je Broadcom-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 330,00 USD für die Broadcom-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,85 USD. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie erwirtschaftet. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen.
Den erwarteten Gewinn je Broadcom-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 6,75 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie
Broadcom-Aktie mit Kurssprung: Zusammenarbeit mit OpenAI beflügelt
S&P 500-Papier Broadcom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Broadcom von vor 10 Jahren abgeworfen
Investieren abseits vom Trendthema KI - Auf diese Aktien setzt Capital Group
Übrigens: Broadcom und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Broadcom
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Broadcom
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
Nachrichten zu Broadcom
Analysen zu Broadcom
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Buy
|Craig Hallum
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|14.06.2019
|Broadcom Mkt Perform
|Charter Equity
|22.02.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
|07.09.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR
|12.07.2018
|Broadcom Neutral
|B. Riley FBR, Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Broadcom nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen