Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochabend mit Kursplus

Die Aktie von Broadcom gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Broadcom-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,5 Prozent auf 352,85 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Broadcom-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 352,85 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Broadcom-Aktie bisher bei 359,40 USD. Bei 354,69 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.652.559 Broadcom-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 6,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 138,11 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 60,86 Prozent sinken.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 USD an Broadcom-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,35 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 330,00 USD an.

Broadcom veröffentlichte am 04.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,85 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,95 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 13,07 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 USD je Aktie belaufen.

