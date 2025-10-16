ABB steigert Umsatz und Gewinn im 3Q - Neuer CFO ernannt

Von Nina Kienle

DOW JONES--ABB hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und bekommt zum 1. Februar mit Christian Nilsson einen neuen Finanzvorstand.

Wie das Schweizer Industrie-Technologie-Unternehmen mitteilte, tritt Timo Ihamuotila als Finanzvorstand und aus der Konzernleitung zurück, um sich auf nicht-operative Aufgaben zu konzentrieren.

Nilsson stieß laut Mitteilung 2017 als Finanzvorstand des Geschäftsbereichs Elektrifizierung zu ABB.

Im dritten Quartal steigerte ABB den Angaben zufolge den Nettogewinn auf 1,21 Milliarden US-Dollar von 947 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz legte auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 9,08 Milliarden Dollar zu.

Das operative EBITA stieg auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 1,74 Milliarden Dollar. Die entsprechende Marge verbesserte sich leicht auf 19,2 Prozent von 19,0 Prozent im Vorjahr.

Die Ergebnisse übertrafen die Analystenerwartungen in einem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens. Dieser lag bei 1,15 Milliarden Dollar für den Nettogewinn, bei 8,89 Milliarden Dollar Umsatz und 1,70 Milliarden Dollar operativem EBITA.

Der Auftragseingang für das Quartal habe bei 9,14 Milliarden Dollar gelegen, was einem Wachstum von 9 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahr entspreche, teilte ABB mit.

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine operative EBITA-Marge tendenziell am oberen Ende der langfristigen Zielspanne von 16 bis 19 Prozent.

October 16, 2025 02:48 ET (06:48 GMT)