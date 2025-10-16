DAX24.181 -0,2%Est505.605 +1,0%MSCI World4.307 +0,1%Top 10 Crypto15,31 +0,6%Nas22.670 +0,7%Bitcoin95.857 +0,8%Euro1,1655 +0,1%Öl62,47 ±0,0%Gold4.225 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 European Lithium A2AR9A BASF BASF11 NEL ASA A0B733 Siemens Energy ENER6Y AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannungssignale im Handelsstreit: DAX startet wenig bewegt -- Asiens Börsen uneins -- Merck gut positioniert für nächste Wachstumsphase -- Gold, Drägerwerk, SoftBank, ABB im Fokus
Top News
Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung Droht eine Markt-Korrektur? JPMorgan-Chef Jamie Dimon warnt vor Überhitzung
Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold Stärker als alle Währungen? Darum investiert Tether Milliarden in Bitcoin und Gold
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

ABB steigert Umsatz und Gewinn im 3Q - Neuer CFO ernannt

16.10.25 08:48 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
59,56 CHF 1,00 CHF 1,71%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Nina Kienle

DOW JONES--ABB hat im dritten Quartal Umsatz und Gewinn gesteigert und bekommt zum 1. Februar mit Christian Nilsson einen neuen Finanzvorstand.

Wer­bung

Wie das Schweizer Industrie-Technologie-Unternehmen mitteilte, tritt Timo Ihamuotila als Finanzvorstand und aus der Konzernleitung zurück, um sich auf nicht-operative Aufgaben zu konzentrieren.

Nilsson stieß laut Mitteilung 2017 als Finanzvorstand des Geschäftsbereichs Elektrifizierung zu ABB.

Im dritten Quartal steigerte ABB den Angaben zufolge den Nettogewinn auf 1,21 Milliarden US-Dollar von 947 Millionen Dollar im Vorjahr. Der Umsatz legte auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 9,08 Milliarden Dollar zu.

Wer­bung

Das operative EBITA stieg auf vergleichbarer Basis um 9 Prozent auf 1,74 Milliarden Dollar. Die entsprechende Marge verbesserte sich leicht auf 19,2 Prozent von 19,0 Prozent im Vorjahr.

Die Ergebnisse übertrafen die Analystenerwartungen in einem vom Unternehmen zur Verfügung gestellten Konsens. Dieser lag bei 1,15 Milliarden Dollar für den Nettogewinn, bei 8,89 Milliarden Dollar Umsatz und 1,70 Milliarden Dollar operativem EBITA.

Der Auftragseingang für das Quartal habe bei 9,14 Milliarden Dollar gelegen, was einem Wachstum von 9 Prozent auf vergleichbarer Basis gegenüber dem Vorjahr entspreche, teilte ABB mit.

Wer­bung

Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen ein vergleichbares Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Bereich und eine operative EBITA-Marge tendenziell am oberen Ende der langfristigen Zielspanne von 16 bis 19 Prozent.

Kontakt zur Autorin: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2025 02:48 ET (06:48 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf ABB (Asea Brown Boveri)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf ABB (Asea Brown Boveri)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

DatumRatingAnalyst
14.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
10.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
08.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
17.07.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
07.02.2025ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) KaufenDZ BANK
17.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.10.2024ABB (Asea Brown Boveri) BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
14.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralGoldman Sachs Group Inc.
08.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) Sector PerformRBC Capital Markets
08.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
10.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
09.10.2025ABB (Asea Brown Boveri) SellDeutsche Bank AG
30.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderweightBarclays Capital
30.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research
29.09.2025ABB (Asea Brown Boveri) UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ABB (Asea Brown Boveri) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen