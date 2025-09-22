DAX23.631 +0,4%ESt505.480 +0,7%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.548 +0,4%Nas22.733 -0,3%Bitcoin95.718 +0,2%Euro1,1796 ±-0,0%Öl67,88 +2,0%Gold3.778 +0,8%
So entwickelt sich Broadcom

Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Broadcom am Dienstagnachmittag zu

23.09.25 16:10 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Broadcom am Dienstagnachmittag zu

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Zuletzt konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 341,18 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
290,80 EUR 0,70 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Broadcom-Papiere um 15:53 Uhr 0,7 Prozent. Die Broadcom-Aktie legte bis auf 344,65 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 340,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 909.216 Broadcom-Aktien.

Am 12.09.2025 markierte das Papier bei 374,23 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Broadcom-Aktie mit einem Kursplus von 9,69 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Broadcom-Aktie 147,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Broadcom-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,35 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 15,95 Mrd. USD gegenüber 13,07 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Broadcom am 11.12.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Broadcom einen Gewinn von 6,75 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Broadcom-Aktie

In eigener Sache

