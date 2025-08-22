Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom verteidigt Stellung am Nachmittag
Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 293,87 USD an der Tafel.
Werte in diesem Artikel
Bei der Broadcom-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 293,87 USD. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 295,86 USD. Im Tief verlor die Broadcom-Aktie bis auf 291,71 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 292,92 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 577.397 Broadcom-Aktien umgesetzt.
Bei 317,24 USD markierte der Titel am 14.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 134,91 USD. Dieser Wert wurde am 10.09.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Für Broadcom-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,37 USD ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 257,50 USD.
Am 05.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.04.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,03 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,44 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 15,00 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom 12,49 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 04.09.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.09.2026.
In der Broadcom-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 6,61 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
Name
Hebel
KO
Emittent
Name
Hebel
KO
Emittent
Datum
Rating
Analyst
06.06.2025
Broadcom Outperform
Bernstein Research
13.12.2024
Broadcom Buy
UBS AG
13.06.2024
Broadcom Overweight
Barclays Capital
14.06.2019
Broadcom Market Perform
Cowen and Company, LLC
14.06.2019
Broadcom Mkt Perform
Charter Equity
