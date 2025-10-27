Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Broadcom. Das Papier von Broadcom konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,8 Prozent auf 357,10 USD.
Um 15:53 Uhr stieg die Broadcom-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 357,10 USD. Bei 362,71 USD erreichte die Broadcom-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 361,50 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.248.946 Broadcom-Aktien.
Am 12.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 374,23 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,80 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Broadcom seine Aktionäre 2024 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,35 USD je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 330,00 USD.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Broadcom am 04.09.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,40 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Broadcom mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 22,03 Prozent gesteigert.
Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte Broadcom Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
