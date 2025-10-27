Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Montagabend höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Broadcom. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 361,69 USD zu.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Broadcom zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,1 Prozent auf 361,69 USD. Im Tageshoch stieg die Broadcom-Aktie bis auf 362,71 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 361,50 USD. Zuletzt wechselten 2.345.814 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Bei 374,23 USD erreichte der Titel am 12.09.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Broadcom-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (138,11 USD). Mit einem Kursverlust von 61,82 Prozent würde die Broadcom-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 330,00 USD.

Am 04.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Broadcom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,85 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,40 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 15,95 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,07 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.12.2025 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Broadcom ein EPS in Höhe von 6,75 USD in den Büchern stehen haben wird.

