Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Broadcom

29.09.25 20:25 Uhr
Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Broadcom

Die Aktie von Broadcom gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 329,82 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Broadcom
280,00 EUR -6,00 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 329,82 USD. Das Tagestief markierte die Broadcom-Aktie bei 329,69 USD. Bei 336,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.150.564 Broadcom-Aktien gehandelt.

Bei 374,23 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,13 Prozent.

Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie verdient. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Broadcom

DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.09.2025Broadcom BuyUBS AG
06.06.2025Broadcom OutperformBernstein Research
13.12.2024Broadcom BuyUBS AG
13.06.2024Broadcom OverweightBarclays Capital
14.06.2019Broadcom BuyCraig Hallum
DatumRatingAnalyst
14.06.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
14.06.2019Broadcom Mkt PerformCharter Equity
22.02.2019Broadcom Market PerformCowen and Company, LLC
07.09.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR
12.07.2018Broadcom NeutralB. Riley FBR, Inc.
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

