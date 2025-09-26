Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Investoren trennen sich am Montagabend vermehrt von Broadcom
Die Aktie von Broadcom gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 329,82 USD.
Die Broadcom-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 329,82 USD. Das Tagestief markierte die Broadcom-Aktie bei 329,69 USD. Bei 336,39 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden heute 2.150.564 Broadcom-Aktien gehandelt.
Bei 374,23 USD markierte der Titel am 12.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 13,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 138,11 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 58,13 Prozent.
Zuletzt erhielten Broadcom-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,10 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,35 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 330,00 USD je Broadcom-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Broadcom am 04.09.2025. Das EPS wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Broadcom -0,40 USD je Aktie verdient. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 6,75 USD je Broadcom-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.09.2025
|Broadcom Buy
|UBS AG
|06.06.2025
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research
|13.12.2024
|Broadcom Buy
|UBS AG
|13.06.2024
|Broadcom Overweight
|Barclays Capital
|14.06.2019
|Broadcom Market Perform
|Cowen and Company, LLC
