Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom gibt am Nachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Broadcom. Die Broadcom-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,3 Prozent auf 373,25 USD abwärts.

Die Broadcom-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 3,3 Prozent auf 373,25 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Broadcom-Aktie bis auf 371,70 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 385,89 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1.796.905 Broadcom-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 386,46 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Broadcom-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 138,11 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 63,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Broadcom-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,10 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,35 USD aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Broadcom-Aktie bei 330,00 USD.

Broadcom ließ sich am 04.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,85 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,40 USD je Aktie erzielt worden. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 6,75 USD je Aktie belaufen.

