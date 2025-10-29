Broadcom Aktie News: S&P 500 Aktie Broadcom am Mittwochabend mit Kursplus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Broadcom. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 380,88 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Broadcom-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 380,88 USD. Zwischenzeitlich stieg die Broadcom-Aktie sogar auf 383,62 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 373,89 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3.133.405 Broadcom-Aktien den Besitzer.

Am 29.10.2025 markierte das Papier bei 383,62 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Broadcom-Aktie ist somit 0,72 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 138,11 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Broadcom-Aktie 63,74 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,35 USD, nach 2,10 USD im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 330,00 USD an.

Broadcom gewährte am 04.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,85 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Broadcom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,95 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 13,07 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,75 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

