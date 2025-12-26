DAX24.340 +0,2%Est505.746 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.648 +0,2%Bitcoin75.453 +1,9%Euro1,1790 +0,1%Öl61,66 -1,0%Gold4.526 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
Top News
SoFi-Aktie mit phänomenaler Kursrally 2025 - So stehen für das FinTech die Chancen auf eine Fortsetzung 2026 SoFi-Aktie mit phänomenaler Kursrally 2025 - So stehen für das FinTech die Chancen auf eine Fortsetzung 2026
finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern finanzen.net ZERO XMAS-Aktion: Jetzt Neukundenbonus und bis zu 300 Euro Prämie sichern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Bundesdigitalminister für Social-Media-Sperre für Kinder

26.12.25 15:28 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) zeigt sich offen für ein Social-Media-Verbot für Kinder wie in Australien. "Ich kann dem eine Menge abgewinnen. Ich halte die Frage nach einer Altersbeschränkung für mehr als berechtigt", sagte er der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

Wer­bung

Aus Studien, Schilderungen und Beobachtungen wisse man, wie tiefgreifend soziale Medien in die Entwicklung junger Menschen eingriffen. "Da ist jetzt mal die Frage zu stellen: Wie ermöglichen wir ihnen eine gesunde Entwicklung, so wie sie frühere Generationen ohne soziale Medien auch hatten. Was das richtige Alter ist, muss gut diskutiert werden", fügte er hinzu und verwies auf eine von der Bundesregierung eingesetzte Expertenkommission für "Kinder- und Jugendschutz in der digitalen Welt".

Experten sollen bis zum Sommer Vorschläge machen

Das Gremium aus Wissenschaftlern und Praktikern etwa aus Medizin und Jugendschutz hatte im Herbst seine Arbeit aufgenommen und soll bis zum Sommer Empfehlungen erarbeiten. Dabei geht es unter anderem um mögliche Altersgrenzen und auch um das vieldiskutierte Thema Handyverbot an Schulen.

"Wir schulden das den Kindern"

Auch hier ist der Bundesdigitalminister für einen eher strikten Kurs: "Dass man sich mal ein, zwei Stunden hinsetzt, aufmerksam ist und nicht durch Dinge abgelenkt ist, ist eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung. Insofern finde ich, ist das nicht nur zumutbar, sondern wir schulden das den Kindern auch, dass sie diese Möglichkeit haben", sagte Wildberger. Auszeit gehöre dazu. Bei solchen Debatten sei es wichtig auf diejenigen zu hören, die damit täglich zu tun hätten und das seien die Lehrer.

Wer­bung

Wildberger ist Deutschlands erster Bundesdigitalminister. Er ist auch zuständig für Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte den früheren MediaMarktSaturn-Chef aus der Wirtschaft in sein Kabinett geholt.

Seit 10. Dezember dürfen in Australien Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Die Regierung will junge Menschen so vor Cybermobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten schützen./jr/DP/he