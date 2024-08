BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 3,64 EUR nach.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 15:41 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 3,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.656 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,68 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 28,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 8,80 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 6,00 EUR an.

Am 03.05.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 100,76 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 98,19 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 26.09.2024 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

