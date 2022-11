BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Um 12:22 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 3,76 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,74 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,74 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.883 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.11.2021 bei 5,01 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,88 Prozent hinzugewinnen. Bei 2,98 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.09.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 26,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,60 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 11.11.2022 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 16.11.2023.

