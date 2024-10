BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagvormittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 3,70 EUR an der Tafel.

Bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ließ sich um 09:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 3,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,70 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,70 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 396 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 08.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,36 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ist somit 17,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wird bei 6,00 EUR angegeben.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,04 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls -0,14 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 154,41 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95,88 Mio. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2024 terminiert.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,137 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

