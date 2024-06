BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag gefragt

Notierung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von BVB (Borussia Dortmund). Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,71 EUR.

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 3,71 EUR. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,72 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,71 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 93.198 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,68 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 26,15 Prozent Luft nach oben. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 10,65 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,072 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 6,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) veröffentlichte am 03.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei -0,20 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 98,19 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

BVB (Borussia Dortmund) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,409 EUR fest.

