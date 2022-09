BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie verlor um 09:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 3,79 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,79 EUR nach. Bei 3,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 3.907 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 04.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,14 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 38,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.03.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,66 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 5,80 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 05.11.2021 hat BVB (Borussia Dortmund) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2021 – vorgestellt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 28.09.2022 gerechnet. Experten kalkulieren am 28.09.2023 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

