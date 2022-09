BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 3,81 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,84 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.155 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 6,09 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2021). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.03.2022 (3,16 EUR). Abschläge von 20,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,80 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 05.11.2021.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.09.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) rechnen Experten am 28.09.2023.

Bildquellen: Trybex / Shutterstock.com