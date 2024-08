BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Nachmittag an Fahrt

BVB (Borussia Dortmund) im Blick

07.08.24 16:08 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 3,55 EUR.

Um 15:50 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 3,55 EUR nach oben. Bei 3,57 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 3,53 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 41.024 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 4,68 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 31,69 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 3,32 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.03.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,62 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 6,00 EUR. BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 03.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 100,76 Mio. EUR gelegen. Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 präsentieren. Den erwarteten Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,512 EUR fest. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie BVB-Aktie tiefer: Matthäus wegen Füllkrug-Abgang nicht besorgt BVB-Aktie in Rot: Füllkrug verlässt den BVB in Richtung England - Wechsel von Couto nach Dortmund perfekt BVB-Aktie leichter: Couto-Leihe wohl beschlossene Sache - Wechsel von Groß offiziell

