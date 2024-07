BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 3,63 EUR abwärts.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,4 Prozent auf 3,63 EUR ab. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 3,62 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,63 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 15.544 Aktien.

Am 01.09.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,97 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.03.2024 (3,32 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,55 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 03.05.2024 lud BVB (Borussia Dortmund) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,20 EUR gegenüber -0,14 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,55 Prozent auf 98,19 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 100,76 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 26.09.2024 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2024 0,512 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

