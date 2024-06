BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag auf rotem Terrain

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 3,52 EUR ab.

Um 11:41 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,5 Prozent auf 3,52 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,52 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 3,55 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BVB (Borussia Dortmund)-Aktien beläuft sich auf 38.373 Stück.

Am 17.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,68 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 32,95 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.03.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 3,32 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 5,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,072 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 6,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,20 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BVB (Borussia Dortmund) -0,14 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 98,19 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 100,76 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 26.09.2024 dürfte die Q4 2024-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund) veröffentlicht werden.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,409 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

