BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) haussiert am Donnerstagnachmittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 8,0 Prozent auf 3,97 EUR zu.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,0 Prozent auf 3,97 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,99 EUR. Bei 3,73 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 824.510 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 4,29 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 30,10 Prozent sinken.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Mit einem EPS von 0,05 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als BVB (Borussia Dortmund) mit -0,20 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 148,80 Mio. EUR – ein Plus von 51,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BVB (Borussia Dortmund) 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von BVB (Borussia Dortmund) wird am 14.08.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,285 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie stabil: Mats Hummels kommt für Club-WM offenbar nicht zurück zum BVB - Svensson verpflichtet

BVB-Aktie mit Kurssprung: Borussia Dortmund feiert Sieg in Leverkusen - Chance auf Champions-League

Borussia Dortmund kehrt in die Gewinnzone zurück - BVB-Aktie tiefer