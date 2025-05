BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) legt am Mittag zu

So bewegt sich BVB (Borussia Dortmund)

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 2,6 Prozent.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:43 Uhr in Grün und gewann 2,6 Prozent auf 3,77 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,82 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 3,73 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 380.520 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,29 EUR) erklomm das Papier am 30.05.2024. Mit einem Zuwachs von 13,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,78 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 26,39 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,070 EUR, nach 0,060 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 51,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 98,19 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 148,80 Mio. EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 14.08.2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,285 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

