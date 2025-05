BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag mit Verlusten

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 3,69 EUR ab.

Um 15:49 Uhr ging es für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 3,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,68 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 252.141 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,29 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 24,69 Prozent sinken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,070 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 148,80 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 98,19 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 15.05.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,277 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie mit Kurssprung: Borussia Dortmund feiert Sieg in Leverkusen - Chance auf Champions-League

Borussia Dortmund kehrt in die Gewinnzone zurück - BVB-Aktie tiefer

BVB-Aktie schwächer: Vertrags-Entscheidungen bei vier Stars