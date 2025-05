BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) präsentiert sich am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR.

Um 11:37 Uhr konnte die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,8 Prozent auf 3,63 EUR. In der Spitze gewann die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,66 EUR. Bei 3,66 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 53.875 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 30.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,29 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,21 Prozent über dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 2,78 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,45 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,070 EUR. Im Vorjahr erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre 0,060 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 5,00 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich BVB (Borussia Dortmund) zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal hatte BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein EPS von -0,20 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,54 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 148,80 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 98,19 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.05.2025 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,277 EUR im Jahr 2025 aus.

