BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Vormittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 3,62 EUR.

Im XETRA-Handel kam die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie um 09:01 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 3,62 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,63 EUR. Im Tief verlor die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,62 EUR. Bei 3,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 566 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 12,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,34 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,060 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,080 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,04 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 14,08 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 132,67 Mio. EUR im Vergleich zu 154,41 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 14.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,090 EUR im Jahr 2026 aus.

