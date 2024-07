BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Dienstagvormittag an

Notierung im Fokus

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 3,65 EUR nach oben.

Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 3,65 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 3,65 EUR zu. Bei 3,65 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 4,68 EUR markierte der Titel am 01.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 28,08 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 26.03.2024 Kursverluste bis auf 3,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,070 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 6,00 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte BVB (Borussia Dortmund) am 03.05.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,20 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,14 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BVB (Borussia Dortmund) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98,19 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,76 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

