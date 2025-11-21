BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagvormittag tiefer

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,25 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 3,25 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bisher bei 3,24 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,25 EUR. Zuletzt wechselten 7.857 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,14 EUR erreichte der Titel am 16.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,43 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 2,78 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,48 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,073 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 5,00 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 07.11.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,21 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,29 Prozent auf 107,02 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 107,33 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2026 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 04.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem BVB (Borussia Dortmund)-Gewinn in Höhe von 0,010 EUR je Aktie aus.

