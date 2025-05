BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verzeichnet am Freitagvormittag Verluste

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 3,85 EUR.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,85 EUR abwärts. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,85 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 3,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 7.217 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Am 30.05.2024 markierte das Papier bei 4,29 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,30 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (2,78 EUR). Abschläge von 27,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,070 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025 vor. BVB (Borussia Dortmund) hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,20 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 148,83 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 98,19 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 51,57 Prozent gesteigert.

BVB (Borussia Dortmund) wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 14.08.2025 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BVB (Borussia Dortmund) einen Gewinn von 0,272 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie im Minus: Matthias Sammer bekommt offenbar neue Aufgabe beim BVB

Berenberg belässt Einstufung für Borussia Dortmund auf 'Buy' - BVB-Aktie im Minus

BVB-Aktie fällt dennoch deutlich: BVB krönt Aufholjagd mit Königsklasse - Club-WM und mögliche Transfers im Blick