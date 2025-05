BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Donnerstagmittag mit Kursplus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von BVB (Borussia Dortmund) legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 3,88 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 3,88 EUR zu. In der Spitze legte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,88 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 3,81 EUR. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 120.643 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 4,29 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 10,58 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 2,78 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 28,39 Prozent Luft nach unten.

Nach 0,060 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,070 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 5,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BVB (Borussia Dortmund) am 09.05.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,20 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BVB (Borussia Dortmund) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 51,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 148,83 Mio. EUR im Vergleich zu 98,19 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 14.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,272 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

