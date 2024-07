BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) verteidigt am Mittag Tendenz

So entwickelt sich BVB (Borussia Dortmund)

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Mit einem Wert von 3,68 EUR bewegte sich die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Bei der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ließ sich um 11:34 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 3,68 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 3,75 EUR aus. Das Tagestief markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,66 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,75 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.317 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,68 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.09.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 27,21 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,80 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,070 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 6,00 EUR.

Am 03.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,20 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,14 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 98,19 Mio. EUR – eine Minderung von 2,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 100,76 Mio. EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 26.09.2024 vorlegen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,512 EUR je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

