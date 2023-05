BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: Anleger greifen bei BVB (Borussia Dortmund) am Nachmittag zu

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 5,84 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 5,93 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,85 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 739.347 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 5,93 EUR erreichte der Titel am 26.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 1,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.09.2022 bei 2,98 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 49,01 Prozent könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 04.11.2022 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 94,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 94,10 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2023 präsentieren.

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Coach Terzic vor Titelfinale: "Wollen Weg krönen" - BVB-Aktie tiefer

BVB-Aktie im Minus: Borussia Dortmund-Stürmer Haller: Dürfen Chance nicht verschwenden - Hummels bleibt beim BVB

BVB-Aktie zweistellig im Plus: Borussia Dortmund plant Meisterfeier mit 'mindestens 200 000 Fans'

