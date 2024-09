BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gibt am Mittag ab

Kurs der BVB (Borussia Dortmund)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 3,65 EUR nach.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie notierte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 3,65 EUR. Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie gab in der Spitze bis auf 3,63 EUR nach. Bei 3,63 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie belief sich zuletzt auf 29.401 Aktien.

Am 08.05.2024 markierte das Papier bei 4,36 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie derzeit noch 19,32 Prozent Luft nach oben. Am 26.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 10,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten BVB (Borussia Dortmund)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,073 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 6,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie aus.

Am 16.08.2024 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 154,40 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 08.11.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BVB (Borussia Dortmund) im Jahr 2025 0,160 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

