BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie musste um 27.05.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 3,91 EUR abwärts. Bei 3,89 EUR markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,92 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.061 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Bei 6,73 EUR erreichte der Titel am 19.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 41,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,16 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie 23,64 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 5,80 EUR an.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 12.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 24.08.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,416 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie in Grün: Mittelfeldspieler Özcan wechselt nach Dortmund - Edin Terzic zum Cheftrainer auserkoren

BVB-Aktie steigt: Borussia Dortmund kündigt Trainer Marco Rose - übernimmt Edin Terzic?

BVB-Aktie: BVB wohl vor Verpflichtung von Alexander Meyer

Bildquellen: ninopavisic / Shutterstock.com