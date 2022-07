BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zeigt sich am Nachmittag fester

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie konnte um 27.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 3,71 EUR. Kurzfristig markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 3,67 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 45.951 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien.

Am 19.08.2021 erreichte der Anteilsschein mit 6,73 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 44,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,16 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 17,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 5,80 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) ließ sich am 05.11.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 28.09.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 28.09.2023.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie freundlich: BVB-Start erschwert - Watzke erklärt Bayern zu Topfavoriten

BVB-Aktie: Borussia Dortmund Stürmer Haller meldet sich aus Krankenhaus - Schritt eins ist abgeschlossen

BVB-Aktie verliert deutlich: Tumor bei BVB-Neuzugang Haller entdeckt - Abreise aus Trainingslager

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

Bildquellen: charnsitr / Shutterstock.com