BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BVB (Borussia Dortmund). Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Um 11:46 Uhr ging es für das BVB (Borussia Dortmund)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 3,85 EUR. Bei 3,87 EUR erreichte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 3,87 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 35.016 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,68 EUR erreichte der Titel am 01.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 21,59 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.03.2024 bei 3,32 EUR. Derzeit notiert die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie damit 15,99 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im Vorjahr hatte BVB (Borussia Dortmund) 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 6,00 EUR.

BVB (Borussia Dortmund) gewährte am 16.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,04 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BVB (Borussia Dortmund) ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,14 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 154,40 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte BVB (Borussia Dortmund) 95,88 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,170 EUR je Aktie belaufen.

