BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) gewinnt am Freitagmittag

Die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 4,14 EUR. Der Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 4,14 EUR zu. Mit einem Wert von 4,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 67.573 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 4,43 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 6,55 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,98 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie mit einem Verlust von 39,02 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie im Durchschnitt mit 5,60 EUR.

Am 04.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 94,10 EUR gegenüber 94,10 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte BVB (Borussia Dortmund) am 12.05.2023 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 15.05.2024.

