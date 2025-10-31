BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) am Freitagmittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BVB (Borussia Dortmund) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 3,45 EUR.

Die Aktie legte um 11:40 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 3,45 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bei 3,48 EUR. Bei 3,48 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 39.146 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.05.2025 bei 4,14 EUR. 19,86 Prozent Plus fehlen der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,78 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 19,57 Prozent würde die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 0,060 EUR an BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,073 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 EUR für die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BVB (Borussia Dortmund) am 15.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 132,67 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 154,41 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird am 14.11.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2027-Kennzahlen am 06.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BVB (Borussia Dortmund)-Aktie in Höhe von 0,015 EUR im Jahr 2026 aus.

