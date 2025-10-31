BVB (Borussia Dortmund) Aktie News: BVB (Borussia Dortmund) zieht am Freitagvormittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BVB (Borussia Dortmund) zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BVB (Borussia Dortmund)-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:03 Uhr wies die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 3,46 EUR nach oben. Im Tageshoch stieg die BVB (Borussia Dortmund)-Aktie bis auf 3,48 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 3,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1.292 BVB (Borussia Dortmund)-Aktien den Besitzer.

Am 16.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,14 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BVB (Borussia Dortmund)-Aktie liegt somit 16,44 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 2,78 EUR am 15.01.2025. Abschläge von 19,68 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BVB (Borussia Dortmund)-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,060 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,073 EUR ausgeschüttet werden. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 5,00 EUR.

Am 15.08.2025 hat BVB (Borussia Dortmund) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,04 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BVB (Borussia Dortmund) mit einem Umsatz von insgesamt 132,67 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 154,41 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 14,08 Prozent verringert.

Die BVB (Borussia Dortmund)-Bilanz für Q1 2026 wird am 14.11.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 06.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von BVB (Borussia Dortmund).

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,015 EUR je Aktie in den BVB (Borussia Dortmund)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BVB (Borussia Dortmund)-Aktie

BVB-Aktie etwas stärker: Borussia Dortmund besiegelt frühes Pokal-Aus für Frankfurt

BVB-Aktie tiefer: Verletzung von Hübers überschattet Sieg gegen Köln

BVB-Aktie verliert: Sieg bei Kopenhagen und Moukoko - Nmecha überragend