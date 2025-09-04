DAX23.608 -0,7%ESt505.321 -0,5%Top 10 Crypto15,50 +0,7%Dow45.304 -0,7%Nas21.643 -0,3%Bitcoin94.776 -0,2%Euro1,1737 +0,8%Öl65,48 -2,1%Gold3.584 +1,1%
BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

05.09.25 16:09 Uhr
BYD Aktie News: BYD präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BYD. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 13,56 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BYD Co. Ltd.
11,48 EUR -0,01 EUR -0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ OTC-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 13,56 USD zu. Die BYD-Aktie legte bis auf 14,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 13,10 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ OTC 121.994 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 24.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,50 USD an. Der derzeitige Kurs der BYD-Aktie liegt somit 33,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 9,68 USD ab. Derzeit notiert die BYD-Aktie damit 39,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten gehen davon aus, dass BYD-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,39 CNY rechnen können. Im Vorjahr schüttete BYD 1,45 HKD aus.

BYD ließ sich am 29.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,21 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BYD 1,12 HKD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,51 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 213,87 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 186,78 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass BYD im Jahr 2028 5,69 CNY Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

