BYD Aktie News: BYD behauptet sich am Montagnachmittag

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Die BYD-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im NASDAQ OTC-Handel bei 13,92 USD.

Die BYD-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr stabil und notierte im NASDAQ OTC-Handel bei 13,92 USD. Im Tageshoch stieg die BYD-Aktie bis auf 14,70 USD. In der Spitze büßte die BYD-Aktie bis auf 13,75 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 13,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BYD-Aktien beläuft sich auf 99.339 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 20,50 USD. Dieser Kurs wurde am 24.05.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,25 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 30.11.2024 (10,37 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 25,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,30 CNY. Im Vorjahr hatte BYD 1,45 HKD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 29.08.2025 äußerte sich BYD zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 HKD je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,00 Prozent auf 216,81 Mrd. HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 190,18 Mrd. HKD erwirtschaftet worden.

Die BYD-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,76 CNY im Jahr 2025 aus.

