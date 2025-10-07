BYD Aktie News: BYD zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BYD-Aktie. In der NASDAQ OTC-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 14,03 USD.

Das Papier von BYD legte um 15:50 Uhr zu und stieg im NASDAQ OTC-Handel um 0,3 Prozent auf 14,03 USD. In der Spitze gewann die BYD-Aktie bis auf 14,20 USD. Bei 14,20 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ OTC 52.372 BYD-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 20,50 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 46,14 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.11.2024 bei 10,37 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BYD-Aktie mit einem Verlust von 26,11 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,30 CNY.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BYD am 29.08.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,12 HKD je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 14,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 216,81 Mrd. HKD umgesetzt, gegenüber 190,18 Mrd. HKD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BYD wird am 29.10.2025 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 4,76 CNY belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie nach Auslieferungszahlen weiter unter Druck: Verkaufsrückgang stoppt Wachstum

Aktien legen zu: BYD-Auslieferungen gehen im September zurück - Xpeng, NIO & Co. teils mit neuen Rekorden

Tesla-Aktie im Fokus: Hacker deckt auf - So abgespeckt wird Teslas neuer Model Y