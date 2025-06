BYD Aktie News: BYD am Montagnachmittag mit Kursabschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BYD. Das Papier von BYD gab in der NASDAQ OTC-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,8 Prozent auf 50,36 USD abwärts.

Die BYD-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ OTC-Handel ging es für das Papier um 3,8 Prozent auf 50,36 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der BYD-Aktie ging bis auf 50,00 USD. Mit einem Wert von 50,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 41.110 BYD-Aktien gehandelt.

Bei 61,51 USD markierte der Titel am 24.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,14 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BYD-Aktie. Am 06.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 25,57 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BYD-Aktie derzeit noch 49,23 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 4,34 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,92 CNY aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 abgelaufenen Quartal legte BYD am 26.04.2025 vor. Es stand ein EPS von 3,34 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BYD noch ein Gewinn pro Aktie von 1,71 HKD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BYD im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 178,65 Mrd. HKD. Im Vorjahresviertel waren 133,60 Mrd. HKD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 01.09.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BYD-Gewinn in Höhe von 18,40 CNY je Aktie aus.

