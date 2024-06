BYD Aktie News: BYD tendiert am Dienstagnachmittag fester

Kursentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BYD. Im NASDAQ OTC-Handel gewannen die BYD-Papiere zuletzt 1,8 Prozent.

Um 15:51 Uhr ging es für das BYD-Papier aufwärts. Im NASDAQ OTC-Handel verteuerte es sich um 1,8 Prozent auf 29,36 USD. Den Tageshöchststand markierte die BYD-Aktie bei 30,00 USD. Mit einem Wert von 30,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ OTC-Handel 28.983 BYD-Aktien.

Am 01.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 36,27 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 23,54 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 01.02.2024 bei 21,80 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BYD-Aktie 25,75 Prozent sinken.

Nach 3,10 CNY im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,20 CNY je BYD-Aktie.

BYD veröffentlichte am 29.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,58 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,43 CNY je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 123,42 Mrd. CNY – ein Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BYD 118,32 Mrd. CNY erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2024 veröffentlicht.

Experten taxieren den BYD-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,16 CNY je Aktie.

