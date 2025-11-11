BYD Aktie News: BYD am Nachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der BYD-Aktie ging im NASDAQ OTC-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 13,11 USD.

Die BYD-Aktie musste um 15:52 Uhr im NASDAQ OTC-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 13,11 USD. Das bisherige Tagestief markierte BYD-Aktie bei 13,03 USD. Zum NASDAQ OTC-Handelsstart notierte das Papier bei 13,14 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.321 BYD-Aktien.

Bei einem Wert von 20,50 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.05.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BYD-Aktie derzeit noch 56,39 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,37 USD. Dieser Wert wurde am 30.11.2024 erreicht. Abschläge von 20,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten BYD-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,45 HKD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,16 CNY aus.

Am 31.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,94 HKD gegenüber 1,45 HKD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat BYD mit einem Umsatz von insgesamt 213,05 Mrd. HKD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 218,85 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren, um 2,65 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 31.03.2026 dürfte BYD Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BYD-Aktie in Höhe von 4,42 CNY im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BYD-Aktie

BYD-Aktie stark gesucht: Das treibt den Tesla-Konkurrenten an

Endlich gute Nachrichten für BYD: Was die Aktie zuletzt antrieb

BYD unter Top 5 der größten Autohersteller - schärfster Tesla-Konkurrent?