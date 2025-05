BYD Aktie News: BYD am Dienstagnachmittag mit Kursabschlägen

So entwickelt sich BYD

Die Aktie von BYD gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BYD-Aktie notierte im NASDAQ OTC-Handel zuletzt mit Abschlägen von 3,8 Prozent bei 51,18 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BYD nach unten. In der NASDAQ OTC-Sitzung verlor die Aktie um 15:51 Uhr 3,8 Prozent auf 51,18 USD. Die BYD-Aktie gab in der Spitze bis auf 50,90 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 52,95 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ OTC-Volumen auf 55.612 BYD-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,60 USD erreichte der Titel am 25.03.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,69 Prozent über dem aktuellen Kurs der BYD-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,57 USD. Dieser Wert wurde am 06.08.2024 erreicht. Abschläge von 50,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2024 2,56 HKD an BYD-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,89 CNY aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BYD am 26.04.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,34 HKD gegenüber 1,71 HKD im Vorjahresquartal. BYD hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 178,65 Mrd. HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 133,60 Mrd. HKD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte BYD am 01.09.2025 präsentieren.

In der BYD-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 18,48 CNY je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

